Cina, surplus commerciale con USA ai massimi di sempre

(Teleborsa) - I dazi non frenano l'export di prodotti Made in China negli Stati Uniti. Secondo quanto anticipato dall'Amministrazione Generale delle Dogane, a settembre il surplus commerciale della Cina nei confronti degli USA ha toccato quota 34 miliardi di dollari, il massimo di sempre, rispetto ai 31 miliardi registrati ad agosto.



A far lievitare la cifra è il balzo dell'export del 13% mentre l'import di prodotti statunitensi è sceso del 9%.



Nei primi nove mesi il surplus commerciale della Cina a verso gli USA è invece pari a 226 miliardi di dollari, in forte crescita rispetto ai 196 miliardi dell'analogo periodo del 2017. © RIPRODUZIONE RISERVATA