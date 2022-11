Cina, settore terziario scende ancora a ottobre

Giovedì 3 Novembre 2022, 08:30







(Teleborsa) - L'attività dei servizi in Cina si è contratta per il secondo mese consecutivo a ottobre, poiché i focolai di Covid-19 e le rigide misure di contenimento hanno interrotto le operazioni commerciali e paralizzato la domanda all'estero. Lo rivela un sondaggio sponsorizzato da Caixin.



Il Caixin China General Services Business Activity Index, che fornisce un'istantanea indipendente delle condizioni operative nei settori dei servizi come vendita al dettaglio e viaggi, è sceso a 48,4 punti, a ottobre, dal 49,3 del mese precedente. La previsione degli analisti era 49,2 punti.



Un numero superiore a 50 indica un'espansione dell'attività, mentre una cifra inferiore segnala una contrazione.