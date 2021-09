Cina, settore servizi di nuovo in ritirata

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Perde slancio il settore dei servizi in Cina che si porta in zona recessione. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/Markit è sceso a quota 46,7 punti ad agosto dai 54,9 precedenti, scivolando sotto la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una contrazione dell'attività.



"E' la prima volta che l'attività dei servizi si contrae da aprile 2020, riflettendo le interruzioni causate dal riacutizzarsi dei casi di Covid-19 apparsi in alcune parti della Cina a partire da fine luglio", ha spiegato Wang Zhe, Senior Economist di Caixin Insight Group.