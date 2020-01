Cina, rallenta la crescita nel settore servizi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con l'attività che continua a mostrarsi in espansione in entrambi i settori manifatturiero e servizi.di novembre (massimo degli ultimi 21 mesi).Guardando nel dettaglio, restando sopra la soglia dei 50 punti che denota espansione."L'economia generale della Cina ha continuato a stabilizzarsi - ha commentato, Director of Macroeconomic Analysis at CEBM Group - . Gli indicatori di nuovi ordini, occupazione e prezzi di produzione sono rimasti tutti in territorio positivo nonostante i modesti cali. È difficile migliorare la misura della fiducia delle imprese, che è rimasta a un livello relativamente basso a dicembre. Questo è diventato un grosso ostacolo alla stabilizzazione dell'economia. In prospettiva, l'accordo commerciale di fase uno tra la Cina e gli Stati Uniti dovrebbe essere in grado di aiutare a recuperare il sentiment aziendale.".