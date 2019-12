Cina, profitti imprese di nuovo in crescita a novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Secondo gli ultimi dati del National Bureau of Statistics, a Novembre, gli utili delle aziende sono(circa 76,3 miliardi di euro), dopo aver riportato un forte calo del 9,9% ad ottobre.a fronte del -2,9% indicato in precedenza. A zavorrare gli utili hanno concorso le, che in 11 mesi hanno accusato un. Le imprese private invece hanno messo a segno un aumento del 6,5%.Secondo un'analisi della banca d'affari ING, la crescita più alta dei profitti è stata registrata dal settore metallurgico (+171%), ma la fetta più alta di utili è quella dei settori computer, telecomunicazioni ed elettronica con 10.200 miliardi di yuan di utili operativi cumulati nel periodo gennaio-novembre. L'abbattimento dei dazi sulle importazioni - si sottolinea - potrebbe ulteriormente sostenere la crescita degli utili.