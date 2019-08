Cina, produzione luglio ai minimi da 17 anni

(Teleborsa) - Le industrie cinesi rallentano ancora il ritmo di produzione, portandolo al livello più basso degli ultimi 17 anni, complice anche la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Nel mese di luglio, l'output è aumentato del 4,8%, evidenziando una contrazione rispetto al 6,3% di giugno, e risultando inferiore alle attese che erano per una crescita del 6%. Lo rileva il Bureau of Statistics cinese.



Sotto le attese risultano anche le vendite al dettaglio, che segnano un +7,6% dopo il +9,8% di giugno e a fronte del +8,6% del consensus.



In aumento il tasso di disoccupazione al 5,3%, sul massimo da 2 anni, dal 5,1% precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA