Cina, produzione industriale in rallentamento

(Teleborsa) - In rialzo la produzione industriale cinese nel mese di agosto, l'output è aumentato del 5,6%, evidenziando una lieve contrazione rispetto al 5,8% di luglio.

Lo rileva il Bureau of Statistics cinese, evidenziando però una crescita del 4,4%rispetto allo stesso mese dell'anno passato. Il dato è inferiore alle attese e registra la crescita più lenta del Paese da 17 anni e mezzo.



Risultano invece un leggero calo le vendite al dettaglio, che segnalano una frenata dei consumi: il dato annuale segna un +8,21%, inferiore al +8,32% di luglio.





