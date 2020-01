(Teleborsa) - Il coronavirus non si ferma e dilaga in Cina. I dati ufficiali parlano di 41 decessi e 1.400 contagiati. Il Presidente Xi Jinping ha ammesso che la situazione è "grave" e l'epidemia del coronavirus "accelera". Ma assicura: "Ce la faremo". L'Europa si mobilita e lunedì 27 gennaio si terrà una riunione del Comitato per la sicurezza sanitaria dell'Uè. Sarebbero 38 i casi accertati di di coronavirus fuori dalla Cina. Nessuno in Italia.



Hong Kong ha proclamato l'emergenza. Scattata l'evacuazione degli americani da Wuhan, focolaio dell'epidemia. Intanto bandite manifestazioni. Tredici città isolate, chiuse la Grande Muraglia e la Città proibita. Il cordone sanitario riguarda 56 milioni di persone. Stop ai viaggi turistici e identificazione di casi sospetti su treni, aerei e autobus. A Wuhan un altro ospedale da 1300 posti. © RIPRODUZIONE RISERVATA