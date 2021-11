Cina, PMI Caixin servizi ottobre aumenta a 53,8 punti

Mercoledì 3 Novembre 2021, 08:15

(Teleborsa) - Aumenta per il secondo mese consecutivo il settore dei servizi in Cina. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/Markit è aumentato a quota 53,8 punti a ottobre dai 53,4 precedenti. Il valore è sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività. L'ulteriore ripresa delle condizioni è stata accompagnata da pressioni inflazionistiche più forti, con i costi di input che sono aumentati al tasso più rapido da luglio. In particolare, ad ottobre sono tornati a crescere i nuovi ordini dall'estero, dopo un lieve calo a settembre. Sebbene solo marginale, l'aumento delle vendite all'estero è stato il più rapido degli ultimi sei mesi.

"L'offerta e la domanda hanno entrambe recuperato poiché le interruzioni dovute ai focolai locali di Covid-19 sono svanite a metà ottobre - ha commentato Wang Zhe, Senior Economist presso Caixin Insight Group - Gli indicatori per l'attività commerciale e il totale delle nuove attività hanno raggiunto entrambi il livello più alto in tre mesi. Anche la domanda estera è rimbalzata, con le nuove attività di esportazione che si sono spostate in territorio espansivo".

"I prezzi nel settore dei servizi hanno continuato a salire - ha aggiunto - I costi di input sono aumentati per il 16° mese consecutivo e sono aumentati a un ritmo più rapido rispetto al mese precedente a causa dell'aumento dei costi del lavoro e delle materie prime. La solida domanda ha consentito alle aziende di trasferire parte di questo aumento dei costi a valle, portando i prezzi praticati dai fornitori di servizi al valore più alto in tre mesi".

"Le imprese sono rimaste relativamente ottimiste, sebbene la misura delle aspettative delle imprese sia scesa al punto più basso in quattro mesi - ha concluso l'economista - Alcune aziende intervistate erano preoccupate per l'aumento dei costi e la stabilità delle catene di approvvigionamento".

