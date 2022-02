Cina, PMI Caixin servizi in calo a gennaio. Continua a pesare la pandemia

(Teleborsa) - Peggiora il settore dei servizi in Cina. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/Markit è diminuito a quota 51,4 punti a gennaio dai 53,1 precedenti, segnando il tasso di crescita più lento degli ultimi cinque mesi. Il valore è comunque sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività. Le aziende hanno affermato che il business è in aumento grazie ai nuovi ordini, ma la pandemia e gli sforzi per contenere il virus continuano a pesare sulla crescita complessiva.

"Sia l'offerta che la domanda nel settore dei servizi sono cresciute a gennaio, ma a un ritmo più lento - ha commentato Wang

Zhe, Senior Economist presso Caixin Insight Group - Gli indicatori dell'attività commerciale e dei nuovi ordini totali sono rimasti in territorio espansivo per cinque mesi consecutivi, ma ciascuno è stato inferiore di oltre un punto rispetto al mese precedente. La domanda esterna si è contratta a gennaio dopo tre mesi consecutivi di espansione. L'indicatore per i nuovi ordini di esportazione a gennaio è stato il più basso da ottobre 2020".

"Il mercato del lavoro per i servizi si è ridotto - ha aggiunto l'economista - L'indice per l'occupazione è caduto in territorio di contrazione per la prima volta in cinque mesi. La domanda di mercato è stata debole e le nuove assunzioni per i posti vacanti sono state insufficienti. In sostanza, il mercato del lavoro è stato sottotono".

"Le aziende sono diventate meno ottimiste - è la conclusione di Wang Zhe - L'indicatore delle aspettative di produzione futura è sceso al minimo degli ultimi 16 mesi a gennaio, sebbene il dato sia rimasto in territorio positivo. Ciò indica che le imprese di servizi sono rimaste preoccupate per l'epidemia in corso in Cina".