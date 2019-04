Cina, Pil primo trimestre 2019 supera le aspettative

(Teleborsa) - La Cina batte le previsioni degli esperti. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino, l'economia cinese ha chiuso il primo trimestre del 2019 con un Prodotto Interno Lordo (PIL) su base annua in rialzo del 6,4%, superiore alle aspettative del consensus che erano per una crescita al 6,3% e in linea con quello del trimestre precedente che ha chiuso il 2018.



Il rialzo registrato su base trimestrale è stato dell'1,4%, in leggero calo rispetto a quello dell'1,5% segnato nei tre mesi precedenti ma in linea con le aspettative.