Cina, nuovo tonfo del mercato auto a gennaio

(Teleborsa) - Crollano le vendite di auto in Cina a gennaio, confermando un'economia in fase di rallentamento. L'Associazione dei produttori di auto cinese ha annunciato un calo del 15,8% a 2,37 milioni di veicoli.



Si tratta del settimo calo consecutivo delle vendite di euro in Cina, che segue quello del 13% riportato a dicembre e del 14% a novembre.



A pesare contribuisce il rallentamento economico della Cina ed anche la guerra commerciale con gli Stati Uniti, che ha colpito un'industria florida da almeno due decenni. Secondo i produttori anche le spese legate ai festeggiamenti del Capodanno cinese hanno avuto un impatto negativo sul mercato fra gennaio e febbraio.



Pechino sta ora tentando di convincere i consumatori a spendere di più, con un sistema di sussidi che favorisce alcuni veicoli nelle zone rurali ed i nuovi veicoli green. © RIPRODUZIONE RISERVATA