Cina, nuovo giro di vite su Internet per contrastare concorrenza sleale

Martedì 17 Agosto 2021, 10:45







(Teleborsa) - Nuovo giro di vite della Cina su Internet per contrastare la concorrenza sleale. L'autorità di regolamentazione del mercato cinese SAMR - State Administration for Market Regulation ha pubblicato un corpus di regole, per ora allo stadio di bozza, per disciplinare l'attività in rete.



Fra le nuove regole il divieto di cancellare recensioni negative a favore di quelle positive e quello posto in capo alle piattaforme web di usare dati, algoritmi e mezzi tecnici per influenzare le scelte degli utenti o, ancora, quello di far ricorso a metodi di dirottamento del traffico.



Il nuovo decalogo per Internet sarà sottoposto a consultazione pubblica fino al prossimo 15 settembre, ma la stretta annunciata dall'authority cinese ha già prodotto effetti negativi sui mercati finanziari, innescando un panic selling sul settore tech e sulle borse asiatiche. Ad Hong Kong, il titolo Tencent è scivolato del 3,5% e la big dell'ecommerce Alibaba del 2,5%.



(Foto: Fabio Lanari CC BY-SA 1.0)