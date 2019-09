Cina, manifattura rialza la testa a settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Gli ultimi dati dei PMI, il consueto sondaggio condotto fra i direttori acquisto delle aziende, indicano un miglioramento dell'indice, che testimonia un aumento dei giudizi positivi.Ilfornito dal National Bureau of Statistics segnala che l'indicedai 49,5 precedenti, risultando ancheche indicavano un livello stabile di 49,5. Certamente, l'indicatore si conferma al di sotto della soglia chiave dei 50 punti, che denota ancora una prevalenza di giudizi negativi, ma si riavvicina a tale soglia chiave.Resta in espansione il settore dei servizi, anche se ilda 53,8 punti (consensus 54,2). Ilda 53 punti.Un altrosegnala lo, con unpunti dai 50,4 precedenti e risulta superiore alle attese (era indicato in peggioramento a 50,2).