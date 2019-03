Cina, la manifattura riprende fiato a febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, sui massimi da 3 mesi. Il dato risulta superiore alle attese degli analisti che avevano stimato 48,5 punti.Secondo Markit, i dati dell'indagine di febbraio segnalano un nuovo aumento della produzione manifatturiera cinese. Sebbene marginale, l'espansione si contrappone a una modesta riduzione registrata all'inizio dell'anno.A febbraio si è registrato un allentamento della recessione economica. "Il sottoindice per i nuovi ordini è tornato in territorio espansivo a febbraio dopo essere rimasto in contrazione per due mesi. Il livello dei nuovi ordini di esportazione ha raggiunto il secondo livello più alto da marzo 2018. La domanda manifatturiera interna è migliorata significativamente e la domanda estera non si è deteriorata così rapidamente come lo scorso anno" ha dichiarato, Direttore del Macroeconomic Analysis al CEBM Group.