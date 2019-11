Cina, la banca centrale punta a frenare l'inflazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La banca centrale cinese ha preso provvedimenti per contenere l', mentre Pechino nel bel mezzo di unacontinua gli sforzi per stimolare sia la domanda interna che ilLa(PBOC), nella sua relazione mensile, ha dichiarato di aspettarsi che l'inflazione si riduca gradualmente nella seconda metà del prossimo anno ed ha ribadito l'intenzione di mantenere una politica monetaria prudente volta a stabilizzare i prezzi e gestire le aspettative di inflazione.cinese è aumentato del 3,8%, a ottobre, il livello più alto in quasi otto anni, mentreè sceso dell'1,6%.La PBOC ha abbassato il tasso di interesse sulle operazioni di riacquisto (reverse repo) per la prima volta dall'ottobre 2015, con l'obiettivo di rafforzare la fiducia del mercato e arrestare il rallentamento della crescita economica. La banca centrale ha tagliato il tasso reverse repo a sette giorni di 5 pb, dal 2,55% al 2,5%. Iniettati inoltre 180 miliardi di yuan (25,68 miliardi di dollari) di liquidità nel sistema.