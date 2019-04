Cina, l'OCSE sollecita l'avvio di riforme di lungo periodo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, scontando gli effetti della frenata dell'export e della guerra commerciale, mentre, tipica delle economie avanzate, che richiederebbe però l'avvio diLo rivela l'ultima indagine dell', secondo cui la Cina necessita di riforme che consentano di stimolare consumi e servizi interni ed assicurare unaL'indagine, presentata a Beijing dal vice segretario generale dell'OCSE,, richiama anche i crescentiderivanti dall'elevato debito delle imprese e raccomanda alla Cina dialla creazioneper aumentare la produttività e l'inclusività.L'indagine sottolinea anche la necessità di. La politica - secondo l'organizzazione di Parigi - dovrebbe mirare adulteriormente iall'importazione etariffarie e non che bloccano l'ingresso di imprese straniere, in particolare i requisiti per costituire joint venture o tecnologie di trasferimento.