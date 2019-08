Cina, l'inflazione sale al 2,8%. Sorprende le attese

(Teleborsa) - Crescita inattesa per l'inflazione cinese. I prezzi al consumo raggiungono i massimi degli ultimi 17 mesi e sorprendono le aspettative del mercato che erano per un livello stabile.



Nel mese di luglio, l'indicatore che esprime il costo della vita si è attestato al 2,8% su base annua contro il 2,7% precedente. A fare da assist alla crescita ha contribuito il rialzo dei prezzi alimentari, schizzati al 9,1% rispetto all'anno prima (la massima crescita in più di sette anni).



I dati sono stati rilasciati dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino,che ha evidenziato inoltre un calo dello 0,3% dei prezzi alla produzione, sempre nel mese di luglio, dopo la lettura invariata di giugno. Le stime di consensus erano per una contrazione più contenuta, ovvero dello 0,1%. © RIPRODUZIONE RISERVATA