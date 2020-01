(Teleborsa) - L'attività manifatturiera cinese si conferma in espansione. L'indice PMI, elaborato da Markit/Caixin, si è attestato a 51,5 punti, nel mese di dicembre, in lieve calo dai 51,8 punti di novembre e dai 51,7 di ottobre, ma sopra la soglia dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione e di espansione.



Le stime degli analisti erano per una salita fino a 51,7 punti.