Cina e Giappone: firmati accordi per 18 miliardi di dollari

Cina e Giappone si stringono la mano e firmano 500 accordi dal valore totale di 18 miliardi di dollari.«Questo dice che la nostra cooperazione ha grandi potenziali e promettenti prospettive. Come Paesi con grande influenza nella regione e nel mondo, vogliamo tutelare il libero scambio», ha osservato il primo ministro cinese Li Keqiang, dopo il bilaterale nella Grande sala del popolo con Shinzō Abe il primo ministro del Giappone, tenuto subito dopo la cerimonia di benvenuto in Piazza Tiananmen, tra picchetto d'onore e banda militare che a dispetto di contenziosi storici ha suonato le note del «kimigayo», l'inno nazionale giapponese. Tuttavia il valore e il numero degli accordi non sono stati confermati da Takeshi Osuga, portavoce del ministero degliEsteri di Tokyo, in un briefing coi media, ma è stata ribadita la manifestazione unitaria su un commercio «libero e giusto».«Credo - ha riassunto il premier Shinzo Abe dopo il summit col presidente Xi Jinping - che noi abbiamo bisogno di un nuovo livello di un sistema commerciale libero e giusto».