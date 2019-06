Cina, FMI taglia stime crescita per il 2019 e il 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, indicando che, a dispetto di una stabilizzazione dell'attività nei primi mesi del 2019, lesulla crescita dell'economia della più grande economia asiatica quest'anno ed anche il prossimo.Le nuove previsioni del FMI indicano infatti unain peggioramento rispetto ad una precedente previsione del 6,3%. Tagliate anche ledal 6,1% indicato in precedenza.nel 2019, a causa dell'aumento dei prezzi alimentari., sottolinea l'Istituto di Washington, al termine della missione a Pechino.Lerimangono- sottolinea - considerato il potenziale per un'ulteriore escalation delle tensioni commerciali.Anche le prospettive più a lungo termine indicano un progressivo rallentamento della crescita, più in linea con i tassi di espansione di una economia matura. Per il Fondo, infatti,in quanto "l'economia avanza verso un percorso di crescita più sostenibile".Dal FMI anche alcune indicazioni per il futuro:per affrontare le sfide ed i cambiamenti dell'economia internazionale;già avviate da Pechino sul fronte della concorrenza, intervenendo con più decisione sulla riforma delle imprese statalizzate e sulla concorrenza nel settore dei servizi.