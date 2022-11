Cina, export in calo per la prima volta in oltre due anni

Lunedì 7 Novembre 2022, 08:00







(Teleborsa) - La Cina ha registrato un inaspettato calo delle esportazioni, che vedono anche il primo segno meno in oltre due anni (da maggio 2020), secondo i dati del General Administration of Customs.



Le esportazioni cinesi sono diminuite dello 0,3% a ottobre rispetto a un anno fa in dollari, mancando le aspettative per un aumento del 4,3%. Il mese prima era stato registrato un +5,7%.



Le importazioni sono diminuite dello 0,7% in dollari, mancando anche le aspettative di una leggera crescita dello 0,1% e in calo rispetto all'aumento dello 0,3% registrato a settembre.