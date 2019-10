Cina, esportazioni ancora in calo. Pesa guerra commerciale

(Teleborsa) - Cresce il surplus della bilancia commerciale della Cina nel mese di settembre. L'avanzo si è ampliato a 39,65 miliardi di dollari rispetto ai 34,84 miliardi di agosto. Battute le attese del mercato che erano per un avanzo di ben 33,3 miliardi.



In ribasso le esportazioni del 3,2%, peggior dato da febbraio, dopo il -1% del mese precedente mentre le importazioni sono scese dell'8,5% dopo il -5,6% di agosto. Il consensus era per una contrazione delle esportazioni del 3% e un calo delle import del 5,2%.



I negoziatori statunitensi e cinesi sono ancora alla ricerca di un accordo, ma le trattative dovrebbero essere ormai giunte alle battute finali. © RIPRODUZIONE RISERVATA