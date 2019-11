Cina, economia in ripresa ma frena settore servizi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, anche se l'indice sopra la soglia dei 50 punti denota espansione."L'economia cinese ha continuato la ripresa ad ottobre, soprattutto grazie all'andamento del settore manifatturiero. La domanda interna ed estera sono entrambe migliorate - ha commentato, Director of Macroeconomic Analysis at CEBM Group - . Tuttavia, la fiducia delle imprese è rimasta debole, limitando il rilascio della capacità produttiva. La disoccupazione strutturale e l'aumento dei costi delle materie prime sono rimasti dei problemi. Le basi per stabilizzare la crescita economica devono ancora essere consolidate".