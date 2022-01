Cina, diminuisce la pressione inflazionistica a dicembre

(Teleborsa) - I prezzi di fabbrica in Cina e l'inflazione sono entrambi diminuiti più del previsto, sostenuti dalla caduta delle quotazioni di petrolio, nonché dagli sforzi di Pechino per garantire l'approvvigionamento di materie prime e cibo, che offre più spazio per un allentamento delle politiche nel 2022.

L'indice dei prezzi alla produzione è aumentato del 10,3% a dicembre registrando una frenata rispetto all'aumento del 12,9% di novembre. Il dato reso noto dall'Ufficio nazionale di statistica cinese risulta anche inferiore al +11,2% stimato dagli analisti.

Sempre a dicembre, l'indice dei prezzi al consumo in Cina è cresciuto dell'1,5% rispetto all'anno precedente, contro il +2,3% riportato a novembre e leggermente inferiore all'aspettativa di consenso dell'1,6%.

L'allentamento del tasso di inflazione è stato trainato principalmente dal calo dei prezzi alimentari, aumentati dell'1,2% rispetto all'anno precedente, a dicembre, dopo l'aumento dell'1,6% registrato a novembre.

Su base mensile, l'indicatore dei prezzi al consumo è sceso dello 0,3%, a dicembre, contro la crescita dello 0,4% a novembre, a causa dell'aumento dell'offerta di ortaggi e carne di maiale.