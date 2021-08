Cina dice basta alla contraffazione: giro di vite su società revisione

Lunedì 23 Agosto 2021, 12:15

(Teleborsa) - La Cina ha annunciato un giro di vite sulla contraffazione finanziaria e un aumento dei controlli sulle società di revisione, avvertendo anche che ci sarà "tolleranza zero" verso le cattive condotte. Le autorità cinesi hanno infatti affermato che le società di revisione non hanno svolto a dovere il loro ruolo di supervisione favorendo numerose frodi e falsificazioni contabili.

Il provvedimento arriva in un momento in cui la Cina sta tentando di convogliare il risparmio verso i propri mercati dei capitali ed aprire il mercato azionario ed obbligazionario agli investitori globali, per finanziare l'innovazione e la crescita economica. Un desiderio che si scontra con una serie di scandali e frodi contabili che hanno minato la fiducia degli investitori.

Il Consiglio di Stato cinese ha così pubblicato oggi delle linee guida, che fissano regole per le società di revisione contabile, accrescono i controlli e fissano sanzioni pesanti nei confronti delle violazioni. Sarà repressa anche la cattiva condotta, compresa la contabilità senza revisione, la vendita online di rapporti di auditing e la fuga di informazioni riservate.

I regolatori cinesi intendono anche cooperare sul fronte della supervisione transfrontaliera, per migliorare la credibilità internazionale della Cina e delle sue imprese. In quest'ambito anche la cooperazione con gli Stati Uniti, che tempo addietro avevano annunciato il delisting di tutte le società cinesi che non rispettano le norme sulla revisione contabile.

Le linee guida sulla revisione contabile arrivano nel momento in cui Pechino sta rafforzando la normativa ed i controlli verso una serie di settori strategici per l'economia, come ad esempio Internet e le società tecnologiche, ma anche l'assistenza sanitaria, banche ed assicurazioni e così via.

(Foto: Yinan Chen)