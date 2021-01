(Teleborsa) - Delude l'attività manifatturiera in Cina. Lo conferma il sondaggio mensile di Caixin e Markit.



Nel mese di dicembre l'indice PMI manifatturiero cinese è sceso a 53 punti rispetto ai 54,9 punti di novembre. Il dato è anche inferiore ai 54,7 punti attesi dal consensus.



L'indicatore resta tuttavia in fase di espansione, in quanto superiore alla soglia dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione ed espansione dell'attività economica.



