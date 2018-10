Cina, l'agenzia di rating S&P global lancia l'allarme sul debito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'agenzia di rating S&P global avverte la Cina: attenzione al debito. Il Paese asiatico, infatti, potrebbe trovarsi a fare i conti con un ingente debito dai rischi colossali, causato dall'esplosione dei progetti infrastrutturali avviati dai governi locali in tutto il Paese.Secondo l'agenzia di rating le amministrazioni pubbliche locali si sarebbero indebitate in modo sfrenato e sempre secondo le previsioni dell'agenzia potrebbero nascondere debiti pari a un massimo di 4.500-6.000 miliardi di dollari.Già ad agosto Moody's aveva stimato una cifra di 59.300 miliardi di yuan. A fine 2017 i veicoli di finanziamento dei governi locali (o LGFV) - strumenti creati per finanziare progetti infrastrutturali visto che alle amministrazioni locali non è permesso raccogliere debito sui mercati dei capitali - hanno raggiunto una quota definita allarmante dalle agenzie di rating ossia pari al 60% del Pil.