Cina, crescono a sorpresa le esportazioni a luglio

(Teleborsa) - Inatteso aumento delle esportazioni cinesi, a luglio, nonostante l'escalation delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti.



Lo scorso mese l'export cinese ha segnato un rialzo del 3,3% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Si tratta del ritmo di crescita più elevato dallo scorso marzo. Le stime degli analisti erano per un calo dell'1%.



Le importazioni hanno invece segnato una flessione del 5,6% su base annua, ma inferiore al calo del 9% atteso dal mercato.



La bilancia commerciale della Cina ha così evidenziato un surplus di 45,06 miliardi di dollari, in contrazione rispetto ai 51 miliardi del mese prima. Le stime di consensus erano per un livello di 42,65 miliardi. © RIPRODUZIONE RISERVATA