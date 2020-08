Cina corre con il terziario. PMI confermano ripresa economia

(Teleborsa) - Economia cinese in decisa accelerazione ad agosto, grazie alla crescita del settore manifatturiero e dei servizi. Lo confermano i dati "ufficiali" dei PMI pubblicati oggi da Pechino.



Secondo i dati forniti dal National Bureau of Statistics, il PMI composito si è rafforzato a 54,5 punti dai 54,1 del mese precedente, consolidando oltre la soglia chiave dei 50 punti, dalla quale scatta l'espansione dell'attività.



L'ascesa è stata determinata dal rafforzamento del PMI dei servizi, salito a 55,2 punti dai 54,2 precedenti, mentre il PMI manifatturiero è sceso a 51 punti dai 51,1 precedenti e rispetto ai 51,2 del consensus, ma resta in zona espansione.



