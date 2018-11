Cina: import ed export in crescita a ottobre

Arrivano gli ultimi dati dalla Cina: sia le esportazioni che le importazioni sono cresciute più del previsto nel mese di ottobre. È quanto indicato dai dati ufficiali del governo di Pechino. Le esportazioni sono aumentate del 15,6 per cento

all'anno, secondo quanto riferito dall'amministrazione generale delle dogane. Molto bene rispetto alle previsioni degli economisti che avevano stimato un aumento dell'11,7 per cento. Allo stesso tempo, le importazioni sono aumentate del 21,4 per cento rispetto alla previsione del 14,7 per cento.



Di conseguenza, il surplus commerciale si è attestato a 34 miliardi di dollari ad ottobre rispetto al livello atteso di 35,1 miliardi di dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA