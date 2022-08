Cina, boom di vendite di auto elettriche traina l'intero settore

(Teleborsa) - Le vendite complessive di auto in Cina a luglio 2022 sono aumentate del 20,1% rispetto all'anno precedente a 1,84 milioni di unità, con le vendite di auto elettriche che hanno rappresentato il 26,4% del totale e sono aumentate del 117,3% a 486 mila unità, secondo i dati della China Passenger Car Association. Le vendite sono diminuite del 6,5% da giugno anche se luglio tende ad essere un mese più lento per le vendite di auto poiché il caldo dissuade i clienti dall'andare nei negozi, ha affermato l'associazione.

Le vendite di Honda Motor nel paese sono aumentate del 23,5% rispetto all'anno precedente. Le vendite di Toyota Motor sono cresciute del 6% e quelle di Nissan Motor sono aumentate del 4,6%. Tesla ha venduto 28.217 auto prodotte in Cina a luglio, ha affermato la CPCA.

Dopo i solidi risultati di luglio, la China Passenger Car Association ha aumentato la sua stima di vendite di veicoli elettrici per l'intero anno alla cifra record di 6 milioni di unità da 5,5 milioni. Si tratterebbe di un raddoppio rispetto ai 2,99 milioni di veicoli elettrici venduti lo scorso anno. L'aumento della previsione di 6 milioni è ancora "relativamente prudente", ha sottolineato CPCA, aggiungendo che potrebbe essere ulteriormente aumentata all'inizio del quarto trimestre.

Intanto, la Cina si mostra cauta nell'adozione dei veicoli autonomi nel trasporto passeggeri. "La gestione del trasporto con veicoli a guida autonoma dovrebbe attenersi ai principi con la sicurezza come priorità assoluta", ha affermato il Ministero dei trasporti in una bozza di regole per regolamentare il settore della guida autonoma. Il ministero incoraggerà l'uso di veicoli autonomi come taxi in scenari facilmente controllabili in situazioni di basso traffico.

Il colosso cinese Baidu ha dichiarato di aver ottenuto i permessi per operare i primi servizi di robotaxi completamente senza conducente su strade aperte in due città cinesi.