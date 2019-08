Cina, Banca Popolare abbassa i tassi

(Teleborsa) - Nuove misure a sostegno dell'economia da parte della Cina, in particolare volte all'aumento della liquidità nel sistema. La Banca popolare cinese ha varato un nuovo tasso di prestito, mossa che equivale di fatto a un taglio dei tassi. Gli istituti di credito cinese dovranno far riferimento al nuovo tasso primario (Loan Prime Rate, Lpr), che è stato fissato al 4,25 per cento, sei punti base in meno rispetto al tasso precedente.



Nel fine settimana, la Banca centrale cinese aveva annunciato nuove regole per fissare il parametro di riferimento sui tassi di interesse introducendo un meccanismo volto ad abbassare i tassi sui prestiti su base reale.



Inoltre Pechino ha svalutato lo yuan nei confronti del dollaro per la seconda seduta consecutiva. La Banca centrale cinese ha fissato il cambio a 7,0454 contro i 7,0365 di ieri.



