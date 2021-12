Cina, banca centrale taglia il prime rate al 3,80%

Lunedì 20 Dicembre 2021, 08:30







(Teleborsa) - La banca centrale cinese (Pboc) ha tagliato per la prima volta in 20 mesi il Loan prime rate (LPR), a 1 anno, portandoli al 3,80% dal 3,85% precedente. Si tratta di tassi di riferimento sui prestiti che vengono stabiliti mensilmente da 18 banche cinesi.



Il tasso è stato tagliato per la prima volta dall'inizio della pandemia Covid-19 e punta ad aumentare la liquidità del sistema bancario per i finanziamenti alle imprese. Pesano, in particolare, i lockdown legati ai vari focolai di Covid-19 e la crisi del settore immobiliare, a partire da Evergrande.



La People's Bank of China ha lasciato, invece, invariato il tasso a cinque anni pari al 4,65%.