(Teleborsa) - La People's Bank of China (PboC) ha lasciato invariato al 3,85% il loan prime rate annuale, per il settimo mese consecutivo. Il tasso fissato mensilmente sulla base delle indicazioni di 18 banche, è stato abbassato di 20 punti base l'ultima volta in aprile.



Confermato anche al 4,65% il loan prime rate a cinque anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA