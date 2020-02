Cina, banca centrale immette liquidità sui mercati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha promesso di(174 miliardi di dollari)sui mercati azionari mediante operazionialla riapertura dei mercati azionari. Ciò si è tradotto anche in un, con un rendimento dell'asta a 7 giorni al 2,4% e dell'asta a 14 giorni al 2,55%. Dal momento, però, chedi yuan, ciò implica unaL'iniezione si è resa necessaria per attenuare ilalla riapertura delle trattazioni, dopo lo scoppio dell'e dopo la chiusura di una settimana per la festività del Capodanno. Grazie a questa immissione, la liquidità del sistema bancario risulteràrispetto al pari periodo del 2019.La People's Bank of China ha detto che userà, per garantire un'ampia liquidità e per sostenere le società maggiormente colpite dal virus.Intanto,, soprattutto verso il dollaro, con il quale ha, attestandosi a 7,0049 (+0,99%). Il consuetodella Banca centrale cinese intanto ha fissato il cambio a, con un indebolimento del renminbi di 373 punti base.