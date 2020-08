Cina avvia inchiesta antidumping su vino australiano

(Teleborsa) - Il ministero del Commercio della Cina ha avviato un'inchiesta antidumping sul vino australiano, una misura che segue l'imposizione di tariffe sull'orzo e sulla carne bovina.



Si tratta di un nuovo capitolo nell'impatto commerciale delle tensioni diplomatiche crescenti fra Canberra e Pechino. Il governo australiano ha criticato l'azione del ministero del Commercio cinese come "spiacevole" e "sconcertante".



L'indagine antidumping verificherà se i produttori vinicoli australiani hanno esportato in Cina vino a prezzo ridotto per un periodo di cinque anni causando danni economici ai produttori locali.









