Cina, attività manifatturiera in espansione ai massimi da 10 anni

(Teleborsa) -, che si porta al top dell'ultimo decennio, confermando la ripresa dell'economia cinese dopo la crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. Lo conferma il sondaggio mensilmente condotto da, che conferma i segnali positivi giunti la scorsa settimana dal sondaggio condotto dagli uffici governativi.Ad agosto, il, dai 51,2 precedenti e rispetto ai, rafforzandosi oltre la soglia critica dei 50 punti e registrando la più alta crescita da gennaio 2011."Nel complesso, le riacutizzazioni dell'epidemia in alcune regioni non hanno danneggiato la ripresa della manifattura, che è proseguita, per riprendersi con l'abolizione di ulteriori misure di controllo dell'epidemia", ha spiegato, Senior Economist di Caixin Insight Group, aggiungendo "entrambi i lati della domanda e dell'offerta sono migliorati, con indicatori che hanno mantenuto un forte slancio. Tuttavia, dobbiamo ancora prestare attenzione alla debolezza dell'occupazione e della domanda estera".