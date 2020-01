Cina, accelera il passo la produzione industriale

(Teleborsa) - Migliora la produzione industriale cinese nel 2019. Nel mese di dicembre, l'output è aumentato del 6,9%, evidenziando un'accelerazione rispetto al 6,2% di novembre, e risultando superiore alle attese che erano per una crescita del 5,9%. Lo rileva il Bureau of Statistics cinese.



Sopra le indicazioni del mercato anche le vendite al dettaglio, che a dicembre segnano un +8% su anno come nel mese precedente, a fronte del +7,8% del consensus.



Stamattina, 17 gennaio 2020, l'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino ha comunicato che nel 2019 si è registrata la più lenta crescita del PIL dal 1990. © RIPRODUZIONE RISERVATA