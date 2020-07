Cina: a giugno tasso inflazione in crescita al 2,5% annuo

(Teleborsa) - L'inflazione in Cina nel mese di giugno ha registrato una crescita al 2,5% annuo dal 2,4% del mese precedente, in linea con le stime degli analisti.



La risalita dell'inflazione è dovuta alle gravi inondazioni che hanno colpito il paese e che hanno provocato la distruzione di diversi raccolti ed un conseguente aumento dei prezzi dei beni alimentari.



Invece i prezzi alla produzione in giugno su base annuale è -3%, in aumento rispetto al precedente -3,7% (la previsione era -3,2%).



