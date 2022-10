Cimolai verso aumento capitale dopo problemi con derivati

(Teleborsa) - Per affrontare i problemi di natura finanziaria emersi negli ultimi giorni, il, il cui ammontare sarà definito solo dopo che l'advisor Lazard avrà terminato il suo lavoro, al quale sono interessati anche realtà industriali estere. Lo ha comunicato una nota del gruppo italiano specializzato nella progettazione, costruzione e posa in opera di strutture metalliche.La scorsa settimana Bloomberg aveva scritto che il gruppo si è esposto in, chiamati "target accrual redemption forwards" (Tarf), utilizzati per la copertura del rischio valutario in alcune opere."L'unica problematicità è rappresentata da alcuni, che per effetto della repentina caduta del corso dell'euro nei confronti del dollaro presentano criticità - si legge nella nota - Per questo è stato dato mandato a Lazard di esaminare l'intero portafoglio degli strumenti finanziari ed eventualmente rinegoziare o impugnare tali contratti. Questo lavoro è ancora in corso e non è dunque ancora possibile quantificare l'ammontare delle reali ricadute sui conti aziendali".Nonostante i problemi di natura finanziaria, viene sottolineato che "la", con un portafoglio ordini di oltre 800 milioni di euro che potrà beneficiare ulteriormente degli investimenti previsti nell'ambito del PNRR.