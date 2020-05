(Teleborsa) - "L'Istituto deve attendere che le domande delle aziende vengano decretate dalle Regioni, poi autorizza le domande e c'è una seconda fase in cui le aziende confermano se il lavoratore sta o meno lavorando, solo allora viene pagata la Cassa integrazione straordinaria, a volte in modo diretto, altre attraverso l'impresa. Ad oggi quelle pagate e dovute ai beneficiari sono 121mila".



Lo ha detto il Presidente Inps Pasquale Tridico in videoconferenza ad un seminario organizzato dall'Unical sui ritardi nell'erogazione delle misure del "Cura Italia". © RIPRODUZIONE RISERVATA