(Teleborsa) - Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha firmato un decreto di variazione dei capitoli di bilancio che consentirà una velocizzazione del trasferimento delle risorse al fondo bilaterale(Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato), che quindi potrà assicurare i pagamenti dei trattamenti di integrazione salariale riservati agli artigiani. Lo annuncia il Ministero del Lavoro in una nota.Il successore dellaaccelera anche sullae ha convocato le aziende ed i sindacati per domani, sabato 27 febbraio. E' il primo tavolo del nuovo Ministro del Welfare dalla sua elezione su un tema decisamente delicato, anche in vista della fine del, in scadenza a marzo.Orlando ha parlato di un confronto su un documentoche definisca le possibili linee di intervento finalizzate alladelle procedure die gestione degli ammortizzatori sociali.