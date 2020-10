CIG, Inps: da inizio pandemia erogata a 6,5 milioni lavoratori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - DaCovid-19, l'INPS ha erogato un totale di circadi cassa integrazione, in particolare 12 in modo diretto e 8 a conguaglio dopo anticipo delle aziende, a beneficio di. Lo ha comunicato l'Istituto guidato daInoltre, in questi mesi l'Istituto ha erogato 4,1 milioni di bonus autonomi/Partite IVA, 1,15 milioni di bonus e congedi alla famiglia, 212mila bonus domestici, 600mila Rem ad altrettanti nuclei familiari e ha sostenuto un incremento del 25% di accessi al reddito di cittadinanza. Servendo in totale ad oggi, solo per azioni di sostegno da emergenza Covid, circaL'Inps, "pur a fronte di talein atto di cui hanno beneficiato milioni di persone, sta adottando ogniper dare soluzione ad ogni singolo caso di coloro che ancora devono ricevere alcune prestazioni e si trovano in oggettive difficoltà". Per questo obiettivo "non sta sprecando nè un giorno nè un minuto, pur essendo cosciente che i problemi possono essere legati a cause plurime, spesso non ascrivibili alla volontà dell'Istituto e dei suoi uffici (in particolare per la Cig: spessL'impegno dell'Istituto e di tutti i suoi dipendenti al servizio del Paese "è stato e continua ad essere costante, con spirito di sacrificio e senza orari, per far fronte a unama soprattutto per gestire le importanti azioni di supporto economico attivate dal Governo per cittadini e imprese in questa".