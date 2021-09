CIG, Inps: da aprile autorizzate più di 6.200 milioni di ore

Giovedì 23 Settembre 2021, 15:30

(Teleborsa) - Il numero di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 agosto 2021, per emergenza sanitaria, è pari a 6.293,2 milioni di cui: 2.669,5 milioni di CIG ordinaria, 2.229,2 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 1.394,6 milioni di CIG in deroga. È quanto segnala l'Inps in una nota. Nel mese di agosto 2021 sono state autorizzate 180,3 milioni di ore, con un incremento del 1,5% rispetto alle ore autorizzate a luglio 2021. Le autorizzazioni si riferiscono: a 8.105 aziende per la cig ordinaria con 31,4 milioni di ore, a 24.606 aziende per l'assegno ordinario con 89,5 milioni di ore e a 81.410 aziende per la cig in deroga con 59,3 milioni di ore.

Riguardo la cassa integrazione ordinaria, i settori con il maggior numero di ore autorizzate sono le: "industrie tessili e abbigliamento" con 17,0 milioni di ore, "pelli cuoio e calzature" con 5,6 milioni di ore "costruzioni" con 1,8 milioni di ore; seguono i settori "fabbricazione di autoveicoli rimorchi semirimorchi e mezzi di trasporto" e "fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettrici" con rispettivamente 1,3 e 1,1 milioni di ore. Questi cinque settori in termini di ore autorizzate assorbono l'85% delle autorizzazioni del mese di agosto.

Per la cassa integrazione in deroga il settore con il maggior numero di ore autorizzate è il "commercio" con 21,1 milioni di ore, seguono "alberghi e ristoranti" con 13,7 milioni, "trasporti magazzinaggio e comunicazioni" con 10,9 milioni di ore. Questi tre settori assorbono il 76,9% delle ore autorizzate ad agosto per le integrazioni salariali in deroga. Nel mese di agosto 2021 i settori con più ore autorizzate nei fondi di solidarietà sono: "alberghi e ristoranti" con 27,9 milioni di ore, "attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese" con 25,5 milioni di ore, "commercio" con 12,5 milioni di ore.

Riguardo le regioni, è la Lombardia che ha avuto, nel mese di agosto 2021, il maggior numero di ore autorizzate di CIG ordinaria con 8,8 milioni di ore, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte con rispettivamente 3,1 e 2,8 milioni di ore. Per quanto concerne la CIG in deroga le regioni per le quali sono state autorizzate il maggior numero di ore sono state: Lombardia con 12,9 milioni di ore, Lazio con 10,1 milioni di ore e Campania con 6,0 milioni di ore. Per i fondi di solidarietà, le autorizzazioni si concentrano in Lombardia (24,4 milioni di ore), Lazio (16,2 milioni), Emilia-Romagna (8,0 milioni), Piemonte (6,6 milioni).