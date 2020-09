CIG, Inps: autorizzate in 5 mesi oltre 2,8 miliardi di ore per emergenza Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il numero totale diautorizzate nel, è pari adi cui: 1.384 milioni di Cig ordinaria, 887,1 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 548 milioni di Cig in deroga. Lo rende noto nell'nell'aggiornato al mese di agosto.Nel solosono stateIl. Un dato – sottolinea l'Inps – che fa registrare una variazione congiunturale del -38% rispetto alle ore autorizzate a luglio 2020. In particolare – si legge nel rapporto – le autorizzazioni si riferiscono: a 37.383 aziende per la Cig ordinaria con un numero di ore pari a 97,1 milioni; a 37.638 aziende per l'assegno ordinario con 105 milioni di ore; e a 155.276 aziende per la Cig in deroga con 77,3 milioni di ore.Per quanto riguarda laautorizzate sono nell'ordine: fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettrici con 22,5 milioni di ore; metallurgico con 16,4 milioni di ore; costruzioni con 8 milioni di ore; seguono i settori industrie tessili e abbigliamento con 7,7 milioni di ore e fabbricazione di prodotti chimici e materie plastiche con 6,4 milioni di ore. Questi cinque settori in termini di ore autorizzate assorbono il 63% delle autorizzazioni del mese di agosto. Per lail settore che ha avuto il maggior numero di ore autorizzate e` il commercio con 34 milioni di ore; seguito da alberghi e ristoranti con 16,8 milioni di ore; attivita` immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese con 11,7 milioni di ore. Questi tre settori assorbono l'81% delle ore autorizzate ad agosto per le integrazioni salariali in deroga. Nel mese di agosto 2020 i settori che hanno avuto piu` ore autorizzate neisono: alberghi e ristoranti con 27,5 milioni di ore; attivita` immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese con 24,9 milioni di ore; commercio con 16,4 milioni di ore.A livello regionale e` lache ha avuto, nel mese di agosto 2020, ilcon 21,4 milioni di ore, seguita dale dall'rispettivamente con 13,8 e 13,1 milioni di ore. Per quanto concerne lale regioni che hanno autorizzato il maggior numero di ore sono state: lacon 13,5 milioni di ore, ilcon 11,2 milioni di ore e ilcon 9,0 milioni di ore. Per i, le autorizzazioni si concentrano in(26,8 milioni di ore),(15,3 milioni),(10,4 milioni),(8,7 milioni). Queste quattro regioni assorbono il 58% delle ore autorizzate ad agosto nei fondi di solidarieta`.Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate ad agosto 2020 sono state 100,2 milioni e si riferiscono quasi interamente alla causale emergenza sanitaria Covid-19. Nel mese di luglio 2020 erano state autorizzate 217,1 milioni di ore. Di conseguenza, la variazione congiunturale e` del -53,8%. Nel mese di agosto 2019 le ore autorizzate erano state 3,9 milioni.Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate ad agosto 2020 e` stato pari a 8,5 milioni, di cui 2,2 milioni per solidarieta`, registrando un incremento pari al 240,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registrava 2,5 milioni di ore autorizzate. Nel mese di agosto 2020 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al -71,1%.Gli interventi in deroga sono stati pari a 77,3 milioni di ore autorizzate ad agosto 2020. La variazione congiunturale registra nel mese di agosto 2020 rispetto al mese precedente un decremento pari al 4,3%. Ad agosto 2019 le ore autorizzate in deroga erano state poco piu` di 9 mila.Il numero di ore autorizzate ad agosto 2020 nei fondi di solidarieta` e` pari a 107,7 milioni e registra un decremento rispetto al mese precedente pari al 30,6%. Nel mese di agosto 2019 le ore autorizzate erano circa 676mila.