CIG Ex Embraco, MinLavoro: Decreto firmato il 25 settembre

(Teleborsa) - In riferimento a quanto dichiarato da Fim, Fiom, Uilm e Uglm di Torino a proposito dei 400 lavoratori ex Embraco di Riva di Chieri che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione per cessazione di attività, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che il decreto attuativo che autorizza l'Inps a erogare loro l'ammortizzatore sociale è stato firmato dalla competente Direzione generale il 25 settembre 2020.

L'Istituto di previdenza - si legge nella nota - "procederà nei prossimi giorni al pagamento delle spettanze, dopo aver perfezionato, con la collaborazione dell'azienda, alcuni aspetti di carattere tecnico".

© RIPRODUZIONE RISERVATA