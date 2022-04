Cibersecurity, seconda tappa a Firenze del Tour 2022 di "Libere di… VIVERE"

Mercoledì 27 Aprile 2022, 09:45







(Teleborsa) - Dopo l'apertura a Parigi seconda tappa a Firenze del Tour 2022 di "Libere di… VIVERE", il progetto della Global Thinking Foundation giunto alla terza edizione, con l'obiettivo di promuovere azioni di inclusione sociale. Filo conduttore di quest'anno è la cybersecurity come risposta alla trasposizione digitale della violenza di genere e del bullismo sui ragazzi.



L'iniziativa della Fondazione presieduta da Claudia Segre, nata nel 2016 per promuovere l'educazione finanziaria e digitale e prevenire la violenza e l'abuso economico, è realizzata in collaborazione con Anonima Fumetti e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione UE, Asvis, Pubblicità Progresso e Inclusione Donna.



Da giovedì 28 a sabato 30 aprile 2022, presso la biblioteca delle Oblate a Firenze, sono previsti dibattiti, mostre, spettacoli dedicati ai temi della cybersecurity e al contrasto alla violenza di genere e al cyberbullismo. Giornata clou venerdì 29 con il workshop "Società digitale, fiducia e cybersecurity: un gender gap senza difese?" a cui interverranno: Claudia Segre; Alberto Giannetti, presidente Rotary eClub DUEMONDI; Nathalie Berger, Commissione Europea.