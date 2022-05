CIA, approvato il bilancio 2021 e integrato il CdA

Lunedì 2 Maggio 2022, 20:45







(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti della Compagnia Immobiliare Azionaria (CIA), società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, che si è chiuso con una perdita di competenza del gruppo pari a 1.534 mila euro. I soci hanno deliberato di coprire la perdita d'esercizio pari a 1.503.979 euro, mediante utilizzo per pari importo della riserva straordinaria. Via libera anche alla Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.



Infine, l'assemblea ha nominato Alessandra Salerno quale consigliere, in sostituzione del dimissionario Marco Fanfani. Salerno era già stata cooptata dal consiglio di amministrazione in data 19 luglio 2021.