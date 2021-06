CHL, Tribunale fissa data quarto esperimento di vendita senza incanto di due immobili

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - Il Giudice Delegato al fallimento della CHL, Cristian Soscia, ha autorizzato il quarto esperimento per la vendita senza incanto di due unità immobiliari, al grezzo, poste in Rignano sull'Arno loc. Cellai con prezzo ridotto del 25% rispetto alla terza asta andata deserta l'8 giugno 2021.



Le operazioni di vendita si svolgeranno dinanzi al Giudice Delegato in data 14 dicembre 2021.



Le offerte per partecipare a detta asta - si legge in una nota - dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 13 dicembre 2021 presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Firenze.